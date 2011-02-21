Харківщина: знесено 46 кіосків, які торгували сумішами для куріння

В Харківській області знесено 46 кіосків, які незаконно торгували сумішами для куріння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прокурор області Геннадій ТЮРІН.

За його словами, прокуратура, міліція та місцеві органи влади швидко відреагували на повідомлення в пресі про незаконну торгівлю такими сумішами. За результатами спецперевірок, 46 кіосків, де проходила незаконна торгівля сумішами, були знесені згідно з законом.

«Ми разом стежимо за тим, щоб цього незаконного бізнесу не було на території Харківської області», - заявив Г.ТЮРІН.