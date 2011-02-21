У Тернополі затримали чоловіка, який пограбував 5 місцевих аптек

У Тернополі затримали 34-річного чоловіка, який пограбував 5 місцевих аптек. Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, грабувати чоловік почав у січні здебільшого ті аптеки, що розташовані на околиці міста. Зловмисник в усіх випадках діяв однаково – вичікував, щоб у приміщенні не залишилося покупців, потім заходив, запитував провізора про препарат, яким місцеві фармацевтичні заклади не торгують, і тут же натягував на обличчя маску та погрожуючи зброєю, вимагав гроші з каси.

Для того, щоб впіймати серійного грабіжника в одній з аптек було влаштовано засідку. Після того, як він туди навідався і вже отримав віддані продавцем аптеки гроші, чоловіка затримали оперативники. Щодо нього порушено кримінальну справу.