Херсонщина: від вірусної інфекції померла 2-річна дівчинка

У Херсонській області від вірусної інфекції померла дворічна дівчинка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС України в Херсонській області, дитина померла 17 лютого у Великоолександрівській центральній районній лікарні.

Вже наступного дня з різними діагнозами вірусного характеру було госпіталізовано ще 6 дітей і 2 дорослих, які контактували із загиблою. Сестра й брат 2008 і 2006 р. н. відповідно госпіталізовані з діагнозом "менінгококова інфекція"; 2 сестри 1996 і 2000 р. н. госпіталізовані з діагнозом "гострий тонзиліт"; сестра 2010 р. н. госпіталізована з діагнозом "гострий бронхіт"; і брат 1997 р. н. госпіталізований із діагнозом "гнійний риносинусид".

Мати дітей 1976 р. н. була госпіталізована з діагнозом "гострий трахеїт". Крім того, сестра батька дітей 1995 р. н., яка проживала в будинку хворих, була госпіталізована з таким же діагнозом.

Двоє дітей перевели в обласну інфекційну лікарню.

Великоолександрівська районна СЕС провела комплекс протиепідемічних заходів у школі й дитячому садку, які відвідували хворі діти. Крім того, діти, які контактували з хворими, взяті на посилений санітарний контроль.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня в Києві від менінгіту помер хлопчик.