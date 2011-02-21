Студентам розкажуть про небезпеку гепатиту С

У Харкові впродовж березня-травня 2011 року відбуватимуться флеш-моби з інформування студентів про небезпеку захворювання на гепатит С.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті Харківської обласної державної адміністрації.

У рамках проекту планується роз’яснювальна робота, проведення тематичних флеш-мобів біля провідних ВНЗ міста, розповсюдження листівок. Головною метою акції є попередження студентської молоді Харкова про загрозу захворювання на гепатит С і про необхідність уважного ставлення до свого стану здоров’я.

Підтриманий Міжнародним фондом «Відродження», проект «Поінформований – означає озброєний (інформаційно-просвітницька акція)» реалізовуватиме Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія». У втіленні проекту планується участь Харківської міської студентської лікарні та органів студентського самоврядування вишів міста.

***Гепатит С – вірусне захворювання людини, вражає печінку. Джерелом інфекції є хворі з активним гепатитом C і латентні хворі - носії вірусу. Інфікування можливе при парентеральних маніпуляціях, у тому числі в медичних установах, включаючи надання стоматологічних послуг, через ін’єкційне устаткування, при акупунктурі, пірсингу, при наданні ряду послуг в перукарнях, при статевих контактах. Від моменту зараження до клінічних проявів проходить від 2-х до 26-ти тижнів. У більшості випадків ніяких клінічних проявів хвороби при первинному зараженні не виникає і людина довгі роки не підозрює, що хвора, але при цьому є джерелом зараження.