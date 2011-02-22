У Києві на продаж тістечка пекли з ... піску

У Києві співробітники ветеринарної міліції виявили підпільний кулінарних цех, де в тісто додавали пісок з метою зекономити борошно.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Києві.

Крім того, поряд із цим кулінарним цехом діяв і цех з виготовлення м’ясних виборів. За даними міліції, і кулінарні, і м’ясні вироби виготовляли в підвальних приміщеннях просто на підлозі. Жодних санітарних норм, перевірок на якість та безпечність продукції або супровідних документів не було.

Запаковані бургери, булочки та шинка поставлялись в торговельну мережу - у невеликі кіоски, на АЗС, супермаркети. Тобто, у всі місця, де так звана швидка їжа завжди користується великим попитом, зазначили в ГУ МВС.

За словами начальника ветеринарної міліції Києва Олександра ОВЧАРЕНКО, було вилучено 616 кг продукції. Наразі діяльність цехів припинено, розглядається питання щодо притягнення недобросовісних власників до відповідальності.

Загалом, за даними ГУ МВС, лише впродовж останнього місяця співробітники київської ветеринарної міліції вилучили близько 37 тонн недоброякісної продукції.