Голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій ЛАРІН визнав, що відкриття першого в Україні перинатального центру відкладається мінімум на місяць через затримку з фінансуванням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції. За словами С. ЛАРІНА, відкрити пілотний проект перинатального центру в Кіровограді на базі обласної лікарні було заплановано до 1 червня 2011 року.

«Ми не встигнемо, оскільки кошти досі не розподілені. Вартість проекту вимірюється 22 млн. грн., з яких 10 млн. грн. коштуватиме обладнання», - зазначив губернатор.

Він повідомив, що з обласного бюджету виділено більше 1 млн. грн. на проектно-кошторисну документацію будівництва, яка зараз проходить експертизу.

«Головне, щоб зробили якісно і сучасно», наголосив С. ЛАРІН.

Як повідомляв УНІАН, Кіровоградська область готується стати першою в Україні, де згідно національного проекту «Нова якість охорони материнства і дитинства» відкриється сучасний перинатальний центр.

Статистика материнської смертності в регіоні перевищує загальнодержавний показник удвічі.

За даними МОЗ загальний кошторис проекту на всі регіони становитиме 320 млн. грн.