У школах Луганська карантин через грип подовжено

У всіх школах Луганська введений через грип карантин продовжено до початку наступного тижня, тобто до 28 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний лікар Луганської санітарно-епідеміологічної станції Володимир ЖДАНОВ.

За його словами, це рішення було ухвалено у зв`язку з тим, що рівень захворюваності на грип у місті залишається на високому рівні. За останній тиждень епідеміологічний поріг перевищено на 28%. Щодня за допомогою до медичних установ звертаються 1100-1200 луганчан.

Також В.ЖДАНОВ підкреслив, що ефективність від введення в міських школах карантину підтверджена зниженням рівня хворих дітей віком від 7 до 14 років. На сьогоднішній день цей рівень знизився на 31%.

Карантин у школах Луганська було введено 7 лютого спочатку до 13, потім було продовжено до 16 включно, далі – до 20, потім до 22 лютого.