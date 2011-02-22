У Сумах на час морозів відкрили пункт обігріву

У Сумах на час морозів у міському парку відкрили пункт обігріву.

Як передає кореспондент УНІАН, пункт обігріву обладнало обласне управління МНС. Це армійський намет, в якому встановлено дві печі, електростанція і кілька столів з лавками.

За словами відповідального за пункт прийому, капітана служби цивільної оборони Ігоря ТАРАНІНА, «ми працюємо цілодобово. Сьогодні о 9–й ранку заступили, а завтра в цей же час нас змінять. З чотирьох годин вечора з нами чергують два міліціонери. Пункт відкрито абсолютно для всіх. В асортименті у нас безплатний хліб із салом, чай і булка з маслом. Приходять іноді й бомжі, перекусять, відігріються і йдуть».

