У Вінниці захворюваність на грип перевищує епідемпоріг

У Вінниці захворюваність на грип перевищує епідемічний поріг на 24%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров`я України.

Водночас, у інших 9-ти контрольних містах Українського центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій показники захворюваності на грип та ГРВІ були нижчими за епідемічні пороги.

Всього за минулий тиждень у 10-ти контрольних містах (Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Харків, Київ, Львів, Одеса, Чернігів, Сімферополь) зареєстровано 66 тисяч 743 хворих на гострі респіраторні інфекції. Госпіталізовано 870 осіб (1,3% хворих), з яких діти віком до 17 років становлять 66%.

Як стверджують в МОЗ, минулого тижня показники захворюваності зросли на 5%, порівняно з попереднім тижнем спостережень.

У зв`язку з високою захворюваністю на грип та ГРВІ припинено навчання у 316 середніх загальноосвітніх шкіл та 49 дошкільних навчальних закладів

Серед дітей зареєстровано 37 тис. 403 випадки грипу та ГРІ (56% з числа всіх хворих).

У прес-службі МОЗ із посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров`я також повідомили, що в європейському регіоні, особливо в його центральній, східній та південно-східній частинах, продовжується зростання кількості звернень по медичну допомогу через грип та ГРІ.

Активність грипу поширюється по території регіону в напрямку із Заходу на Схід, причому у західній частині циркуляція вірусу грипу А/H1N1/2009 в цілому знижується, а на Сході – зростає. В тих країнах, де поширеність грипу А/H1N1/2009 знижується, починає домінувати грип В.