Вчителька заплатить 850 грн за запотиличника першокласниці





Іллічівський районний суд Маріуполя зобов`язав вчительку, яка вдарила першокласницю, виплатити штраф у розмірі 850 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила місцева газета «Ильичевец».

Згідно з повідомленням, 20 жовтня 2010 року першокласниця маріупольської школи-ліцею № 34 Софія прийшла додому в пригніченому стані, а увечері їй стала зле. Вона зізналася мамі, що на уроці її вдарила вчителька, вранці у дівчинки виявився синець.

Батьки написали заяву до міліції, а судмедекспертиза підтвердила наявність у дитини синця на спинці носа і розтягування зв`язок шийного відділу хребта.

За фактом умисного завдання школярці легких тілесних ушкоджень, що призвели до короткочасного розладу здоров`я, міліція порушила стосовно вчительки початкових класів кримінальну справу за ст. 125 ч. 2 Кримінального кодексу України.

У повідомленні зазначається, що відразу після інциденту вчителька звільнилася зі школи за власним бажанням і зараз працює продавцем у магазині. Характеристики з місця колишньої й нинішньої роботи у підсудної позитивні. Вона виховує неповнолітню дитину.

На суді колишня вчителька своєї провини не заперечувала і чесно зізналася, що дала дитині запотиличник, не в силах її вгамувати.

«Софія – гіперактивна, непосидюча дівчинка. Того дня вона, як завжди, крутилася і крутилася, не звертаючи уваги на зауваження. Під кінець уроку терпець увірвався, і я вдарила її рукою по потилиці», - сказала в суді педагог.

Враховуючи щиросерде розкаяння і зізнання, помічник прокурора Іллічівського району Олена ЄФИМЦЕВА, яка представляє в суді сторону звинувачення, попросила призначити підсудній покарання у вигляді штрафу у розмірі 850 грн.

Суд погодився з думкою прокурора про обрання саме цього заходу покарання. Постраждала сторона не заперечувала. Позови про відшкодування моральної і матеріальної шкоди батьки дівчинки не висували.