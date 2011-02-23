Мешканці Вінниччини не допивають молока і переїдають картоплі

У Вінницькій області у розрахунку на одну людину згідно з даними фонду споживання мешканці області мало споживають молока і надмірно споживають картоплі, а ось споживання яєць - в нормі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник головного управління агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації Анатолій Павліченко.

За його словами, в розрахунку на одну людину у рік споживання м`яса становить 50 кг, мінімальна норма споживання - 52 кг, раціональна - 83 кг.

«Не зрозуміло - але молока виробляється багато - відсоток забезпечення внутрішніх потреб власною продукцією становить 145%, а споживається мало», - сказав А. Павліченко. Він зазначив, що на одну людину фонд споживання становить 220 кг, мінімальна норма споживання - 341 кг, раціональна - 395 кг. «Ось по яйцях - у нас все нормально - у розрахунку на одну людину спожито 284, мінімальна норма - 231, раціональна - 290», - розповів він.

За його даними, баланс зернових і зернобобових - на одну особу споживається 123 кг, тоді коли мінімальна норма - 94 кг, раціональна - 101 кг.

Баланс картоплі - фонд споживання в розрахунку на одну людину - 168,2 кг, мінімальна норма - 96 кг, раціональна - 124 кг.

«Зрозуміло, що хліб, картопля - найдоступніші продукти, тому й фонд споживання переважає», - прокоментував А. Павліченко.

За його словами, баланс овочів - мінімальна норма споживання - 105 кг, раціональна - 161 кг, споживаємо - 142,5 кг у розрахунку на одну людину. «А от у балансі плодів і ягід (наша область одна з найбільших виробників плодів і ягід) споживаємо в розрахунку на 1 особу 52,1 кг, а мінімальна норма - 68 кг, раціональна - 90 кг», - зазначив А. Павліченко .

Він додав, що по цукру спостерігається позитивний баланс - у розрахунку на 1 особу 40 кг при раціональній нормі споживання 38 кг, олії - у розрахунку на 1 особу 17 літрів, раціональна норма - 13 літрів.