У Сімферополі пацієнтам встановлювали неякісні імплантати

Прокуратура Сімферополя порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем і неналежного виконання професійних обов`язків медпрацівниками міської клінічної лікарні, через яких 45 пацієнтам було встановлено імплантати невідомого походження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, у 2010 році «медики змушували пацієнтів для проведення операцій купувати несертифіковані металоконструкції. Імплантати невідомого походження виявлено у 45 пацієнтів лікарні, для деяких їх використання призвело до тяжких наслідків».

Співробітник прес-служби прокуратури не змогла уточнити, що саме імплантували пацієнтам, пославшись на відсутність такої інформації.

Триває слідство.