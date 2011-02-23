У Києві посадили лікаря, що кинув пацієнтів помирати на морозі

Лікаря лікарні № 1 Артура Восконяна, який кинув бездомних пацієнтів на морозі, взяли під варту на десять днів.

Як розповіли в прес-службі Київської обласної прокуратури, 15 лютого обвинуваченого затримали за підозрою за двома статтями: ч. 1 ст. 135 "Залишення в небезпеці" і ч. 1 ст. 365 "Перевищення службових повноважень". Якщо його провина буде доведена, йому загрожує до 5 років в`язниці, пише "Сегодня".

"Артур вибачився перед керівництвом лікарні і перед водієм, якого попросив відвезти хворих під Вишгород. Чому він сам так зробив - пояснити досі не може. У лікарні все дивуються, як можна було так вчинити ", - розповів головний лікар лікарні № 1 Ігор Чермак, який під час інциденту не був на роботі. Наречена лікаря теж у розпачі, бо через кілька місяців у них повинно було бути весілля, до якого вони готувалися.

Нагадаємо, що 11 лютого завідувач терапевтичним відділенням лікарні № 1, що на Харківському шосе, Артур Восконян вивіз п`ятьох бездомних людей і залишив їх на зупинці біля кладовища Вишгорода. Одна з жінок померла.

Цікаво, що майже два роки (з квітня 2008-го по січень 2010 року) Восконян працював за сумісництвом в медпункті Благодійного фонду Леоніда Черновецького "Соціальне партнерство".

"Ні у мене, ні у хворих ніколи не було претензій до його професійних якостей. Хоча у нас і такий контингент, але роботу він свою виконував сумлінно і чесно", - сказала директор медцентру Світлана Степаненко.