Жителя Сімферополя підозрюють в розбещенні неповнолітніх

Співробітники кримінального розшуку затримали 47-річного жителя Сімферополя, якого підозрюють у розбещенні двох дівчаток, 13 і 14 років.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі кримського Управління МВС.

Міліція порушила кримінальну справу, чоловік під час допиту визнав свою вину і розкаявся в скоєному.

Житель Сімферополя, батько двох дітей, познайомився з неповнолітніми наприкінці 2010 року. Чоловік запропонував за 20 гривень здійснити розпусні дії. Вони обмінялися номерами мобільних телефонів. Чоловік через деякий час зателефонував дівчаткам і запропонував зустрітися в Сімферополі. «Неповнолітні зробили маніпуляції з його статевими органами. При цьому одна дівчинка на вимогу чоловіка знімала те, що відбувається, на відеокамеру його мобільного телефону», - сказано в повідомленні.

Чоловіка затримали 20 лютого на території покинутої птицефабрики в селищі Мирне під Сімферополем, в його автомобілі знаходилися дівчатка.

Підозрюваний перебуває у Сімферопольському ізоляторі тимчасового тримання.

У його будинку виявлено 216 дисків з порнографічними записами, які, за його словами, він знімав сам на свій мобільний телефон.