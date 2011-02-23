Вибухівки у приміщенні львівських судів і школі не виявлено

У Львові після проведеного ретельного обстеження приміщення на вулиці Чоловського, 2, де знаходяться окружний та два районних суди, вибухових пристроїв виявлено не було.

Про це повідомив УНІАН помічник начальника ГУ МНС України у Львівській області Віталій ТУРОВЦЕВ.

За його словами, також вибухотехніки завершили обстеження львівської школи, де, за повідомленням аноніма, також нібито було закладено вибухівку.

«У приміщенні школи та на прилеглій території вибухівки та вибухових пристроїв не виявили», - поінформував В.ТУРОВЦЕВ.

Правоохоронці проводять заходи з метою встановлення особи аноніма.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 14.20 у Львові невідомий чоловік зателефонував на номер «102» і повідомив про вибухівку у приміщенні трьох судів та школи.