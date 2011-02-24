У Чернігівській області батько поранив ножем 13-річну доньку

На Чернігівщині батько наніс ножову рану 13-річній доньці, яка захищала матір.

Про це УНІАН повідомили у відділі громадських зв`язків Управління Міністерства внутрішніх справ в області.

Трагічний випадок стався у селищі Березна Менського району. Місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, під час сварки з дружиною наніс ножове поранення своїй дочці. Причиною сварки стало зауваження жінки, щоб чоловік не курив у ліжку. У пориві гніву чоловік схопився за ніж. Донька стала на захист матері, закривши її собою. П`яний батько наніс дівчинці ножове поранення у живіт.

Семикласницю госпіталізовано до Чернігівської обласної дитячої лікарні з діагнозом "колото-різана рана лівого боку", батька міліціонери затримали та доставили до райвідділу міліції.

Наразі всі матеріали знаходяться у районній прокуратурі, де розглядається питання про порушення кримінальної справи. Проте батька правоохоронці поки що відпустили додому.