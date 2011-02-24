У Миколаєві зафіксовано тропічну малярію

Територіальний Центр екстреної медицини у Миколаївській області зафіксував рецидив тропічної малярії у двох членів екіпажу суховантажу «Отрада», який з 6 лютого перебував у Республіці Нігерія.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Постраждалі, мешканці Одеси та Одеської області, від госпіталізації відмовились. Наразі вони перебувають на судні під наглядом санітарно-карантинного відділу Дніпробузького морського порту.

За даними МНС, за останній місяць це другий випадок захворювання: 2 лютого у Миколаєві було госпіталізовано чоловіка з рецидивом тропічної малярії, який напередодні їздив у відрядження до В’єтнаму.