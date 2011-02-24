Молода жінка важко отруїлася консервованими грибами
11:37, 24 лютого 2011Новини регіонів
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Перебуває у реанімації
У Херсоні жінка потрапила до реанімації внаслідок отруєння грибами.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Херсонській області, 23 лютого о 22.38 до реанімаційного відділення лікарні з ознаками отруєння грибами доставлено 23-річну місцеву мешканку. Встановлено, що постраждала цього дня вживала в їжу консервовані гриби.
Наразі жінка перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.
За даними УМНС, це перший випадок отруєння грибами в області у поточному році. Торік на Херсонщині від отруєння грибами постраждали 53 особи, серед яких 10 дітей.
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