Київ: затримали таксистів, які підмішували клієнтам клофелін

На залізничному вокзалі Києва затримано двох таксистів, які підмішували клієнтам клофелін, а потім грабували їх.

Як розповів УНІАН начальник Центру громадських зв’язків ГУ МВС України у Київській області Микола ЖУКОВИЧ, після затримання таксисти зізналися у вчиненні злочину, зауваживши, що стежили на вокзалі за пасажиром, який був напідпитку, підходили до нього з пропозицією за невеликі гроші доставити до потрібного населеного пункту, і непомітно додавали до спиртного клофелін. Вони також поінформували, що таким чином, крім них, діють і інші колеги-перевізники не лише на столичному вокзалі, а й в інших містах України.

Як зазначив М.ЖУКОВИЧ, приводом для затримання вказаних осіб стала смерть чоловіка, який їхав з Криму через Київ для працевлаштування у США.

Його було “нейтралізовано” за допомогою психотропної речовини, вивезено за межі столиці, пограбовано та викинуто з машини. В результаті людина померла, а зловмисники заволоділи 500 доларів та кредитною карткою власника, з якої намагалися зняти гроші.

За словами начальник ЦГЗ, розтин тіла потерпілого показав, що в його організмі був присутній клофелін.

Наразі затримані перевіряються на скоєння інших подібних злочинів.

Міліція звертається до всіх осіб, які могли стати жертвами зловмисників, звертатися з заявами до правоохоронних органів.

Також в міліції Київщини зазначили, що подібного роду дії таксистів щодо клієнтів зафіксовано і в столиці Російської Федерації.