У Черкасах відкрито пункт обігріву для безпритульних.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Черкаській області, пункт обігріву та психологічної допомоги облаштовано на території парку Перемоги.

Цілодобово кожен охочий, відвідавши намет МНС, зможе не лише зігрітися біля пічок-буржуйок, але й скуштувати бутерброди та випити гарячого чаю.

Крім того, в наметі постійно чергують лікар та психолог, щоб за необхідності надати людям медичну і психологічну допомогу.

Також рятувальники із відвідувачами проводять навчання щодо поводження на вулиці в холодну погоду. Цей мобільний пункт обігріву діятиме протягом усього періоду сильних морозів.