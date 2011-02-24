66-річній породіллі дадуть соціальний супровід

Чернігівський центр соціальних служб для дітей, сім`ї та молоді візьме під соціальний супровід жінку, яка народила первістка у 66 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила в.о. директора центру Людмила МАЗУР.

За її словами, спеціалісти центру нададуть соціальні послуги чи посприяють в отриманні гуманітарної допомоги, якщо жінка виявить бажання і надасть згоду.

"Наші фахівці звернуться до жінки вже у пологовому будинку і запропонують свою допомогу", - сказала Л.МАЗУР.

За попередньою інформацією, найстарша породілля в Україні є пенсіонеркою, проживала сама, дуже мріяла про дитину і кошти для штучного запліднення збирала кілька років.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові жінка у 66 років народила дівчинку, яка є її першою дитиною. За словами головного лікаря пологового будинку Василя ГУСАКА, дитина народилася доношеною і здоровою. Наразі самопочуття матері і дитини є нормальним, але зважаючи на вік матері, вони з дитиною ще тривалий час перебуватимуть під наглядом лікарів.