Севастополь: поблизу будинків знайшли 250-кілограмову авіабомбу

У Севастополі знешкодили 250-кілограмову авіабомбу, знайдену поблизу житлових домов/

Як передає кореспондент УНІАН, вибухонебезпечний предмет, знайдений днями місцевими жителями, пролежав у землі з часів Великої Вітчизняної війни в 50-ти метрах від приватного сектору у Карантинній балці, на глибині 20 сантиметрів.

На думку піротехніків, німецька авіабомба могла вибухнути в будь-який момент. Розліт осколків у разі вибуху такої бомби сягає двох кілометрів.

Протягом двох днів снаряд охороняв наряд міліції.

Сьогодні вранці розпочалася евакуація жителів довколишніх будинків. Наряди ДАІ перекрили рух транспорту від вулиці Руднєва до села Хмельницьке.

Сім співробітників МНС завантажили авіабомбу у спеціалізований автомобіль, вивезли і підірвали на полігоні у селі Хмельницьке - знищити вибухонебезпечний предмет на місці виявлення було неможливо.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС, щороку у Севастополі знищується близько 100 подібних вибухонебезпечних предметів.