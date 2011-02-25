Школяр убив з пневматичної гвинтівки однокласника

На Буковині 15-річний школяр випадково застрелив з пневматичної гвинтівки свого однокласника.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, трагедія сталася 23 лютого.

До райвідділу міліції райцентру Новоселиця надійшло повідомлення з центральної районної лікарні про те, що в операційне відділення був госпіталізований 16-річний житель села Тарасівці, який невдовзі помер.

Як пізніше встановили працівники міліції, напередодні троє 15-річних хлопців у підвальному приміщенні постраждалого готувались до змагань з нагоди Дня захисника Вітчизни, у програмі яких була стрільба з пневматичної гвинтівки. Батько постраждалого дав хлопцям свою пневматичну гвинтівку і показав, як нею користуватись, аби хлопці потренувались перед змаганнями. Однак під час тренування один з гостей із близької відстані випадково влучив у свого однокласника. Куля потрапила в серце, внаслідок чого хлопець помер у лікарні.

Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею 119 Кримінального кодексу України - Вбивство через необережність.