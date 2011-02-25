Громадські пляжі Криму цього року будуть безкоштовними
Завірило Мінкурортів АРК
Усі громадські пляжі Криму цього року будуть безкоштовними для входу відпочивальників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра курортів і туризму Автономної Республіки Крим Олександр ЛІЄВ сьогодні під час Hospitality Industry Forum 2011.
«Прийнято цілий ряд нормативних документів, які врегулювали, що таке пляжі, як працювати з пляжними територіями. На рівні закону було прийнято доступність пляжу. Цього року всі громадські пляжі Криму будуть доступними. Пляжів в оренді у нас уже не буде. Це врегульовано на рівні закону України. Хоча ще залишається особливий режим на пляжах санаторіїв і пансіонатів. А от пляжі громадські, комунальні будуть безкоштовними для входу», – сказав він.
За даними О.ЛІЄВА, з початку цього року Крим відвідало 80 тисяч туристів. При цьому заповнюваність кримських готелів узимку становить 30-32% залежно від дня тижня, тоді як у 2010 році заповнюваність ледве перевищувала 20%. Водночас у липні-вересні заповнюваність готелів Криму становила в середньому 78%.
Перший заступник міністра курортів і туризму АРК відзначив, що цього року Крим планує прийняти близько 6 млн. туристів (у 2010 році Крим прийняв 5 млн. 719 тис. туристів).
О.ЛІЄВ також відзначив, що для поліпшення сполучення між Сімферополем і Ялтою куплено нові тролейбуси. «Ми купили 60 нових тролейбусів. Це теж важлива складова, оскільки від Сімферополя до Ялти на громадському транспорті дістатися можна лише тролейбусним сполученням. Це нові комфортабельні тролейбуси з телевізорами, європейського рівня, навіть бізнесменові у ньому буде не соромно проїхати», – повідомив він.