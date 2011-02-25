Вінниччина: отруєнням грибами госпіталізовано 7 осіб
10:28, 25 лютого 2011Новини регіонів
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У Вінницьку центральну районну лікарню з харчовим отруєнням консервованими грибами госпіталізовано семеро осіб.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.
За повідомленням, всі постраждалі - жителі селища Стрижавка Вінницького району, віком від 41 до 58 років.
Чотирьох осіб госпіталізовано в реанімаційне відділення, трьох - в інфекційне.
Встановлено, що вони отруїлися консервованими грибами, які вживали під час обідньої перерви.
За місці події працюють фахівці СЕС.
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