Вінниччина: отруєнням грибами госпіталізовано 7 осіб

У Вінницьку центральну районну лікарню з харчовим отруєнням консервованими грибами госпіталізовано семеро осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

За повідомленням, всі постраждалі - жителі селища Стрижавка Вінницького району, віком від 41 до 58 років.

Чотирьох осіб госпіталізовано в реанімаційне відділення, трьох - в інфекційне.

Встановлено, що вони отруїлися консервованими грибами, які вживали під час обідньої перерви.

За місці події працюють фахівці СЕС.