У Криму на вихідні оголосили штормове попередження
11:55, 25 лютого 2011Новини регіонів
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Пориви вітру - 20 м/сек
Кримське управління МНС України оголосило штормове попередження в регіоні на найближчі три дні через можливе погіршення погодних умов.
«25-27 лютого в Криму очікується мокрий сніг із дощем, налипання мокрого снігу і заметіль, на дорогах - ожеледиця», - йдеться в прес-релізі відомства, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.
Пориви вітру досягатимуть 20 метрів за секунду, на узбережжі й в акваторії Чорного та Азовського морів - до 25 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становить від 5 градусів морозу до нуля, вдень - 0-5 градусів тепла.
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