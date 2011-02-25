Як шахраї видурюють у пенсіонерів гроші

Головне управління МВС у Дніпропетровській області попереджає, що в регіоні діють шахраї, які видурюють у пенсіонерів гроші.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС в області, останнім часом на території Дніпропетровщини збільшилась кількість випадків шахрайства, вчинених стосовно пенсіонерів. Зловмисники представляються працівниками відділу соціального захисту населення або робітниками банку і пропонують обміняти старі грошові купюри на нові.

Зокрема, 24 лютого до квартири 75-річної жительки Дніпропетровська під виглядом соціального працівника проник невідомий чоловік, який під приводом обміну старих грошових купюр на нові заволодів грошима жінки на суму 41 тис. 500 грн. та 560 дол. США.

Того ж дня аналогічний випадок стався у Дніпродзержинську, де до співробітників Заводського райвідділу міліції звернулася 83-річна громадянка. Заявниця повідомила про те, що двоє невідомих жінок, представившись робітниками банку, під приводом обміну старих купюр на нові заволоділи її грошима у сумі 50 тис. грн.

ГУ МВС України в Дніпропетровській області закликає громадян бути обачними та обмінювати гроші лише в офіційних банківських установах. При підозрах щодо шахрайських дій невідомих осіб слід негайно повідомити за телефоном 102 або у найближчий відділ міліції.