Притулок для дітей в Києві завдав державі збитків на 136 тис

Притулок для дітей Служби у справах дітей КМДА завдав державі збитків майже на 136 тис. грн., протягом свого існування не прийнявши жодної дитини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Контрольно-ревізійного управління у місті Києві з посиланням на результати ревізії притулку.

Загальна сума виявлених порушень за період роботи притулку з 1 серпня 2008 року по 1 листопада 2010 року становить близько 150 тис. грн.

Як зазначається у повідомленні, створений притулок був у 2003 році з метою тимчасового перебування у ньому дітей віком від 3 до 18 років протягом часу, необхідного для їхнього подальшого влаштування, але не більше 90 діб. Це один з двох притулків, які існують у Києві, однак з моменту створення і до сьогодні у ньому проводиться капітальний ремонт без конкретно визначеного терміну його виконання.

Лише протягом ревізійного періоду притулок отримав 1,87 млн. грн. бюджетних коштів, однак станом на 1 листопада 2010 року ремонт не завершено, дітей немає, і це при тому, що притулок утримує 10 штатних одиниць працівників (завідувач, головний бухгалтер, економіст, юрист, діловод, водій, сторожі, двірник), сплачує за комунальні послуги, енергоносії, послуги зв’язку та купує канцелярські товари.

Виявлено, що підрядна організація завищила вартість та обсяги виконаних ремонтно-будівельних робіт майже на 105 тис. грн. Зокрема ревізори зафіксували, що нібито встановлені унітази, умивальники і душові на момент контрольного заходу знаходились на складі, а опалювальні радіатори (920 секцій) взагалі не були виявлені. За поясненням директора притулку, вони демонтовані та вивезені благодійною організацією «Місто щасливих дітей», якій передано, відповідно до рішення КМДА, 650 кв. м території притулку або 69,7% від його загальної площі.

Крім того, притулок завищив потребу у бюджетних асигнуваннях на 2010 рік на 16,24 тис. грн., а також за рахунок бюджетних коштів сплатив 20,3 тис. грн. за спожиті орендарем послуги із теплопостачання, водопостачання і водовідведення.

За результатами ревізії на директора притулку складено протоколи за ст. 164-2 та 164-12 КУпАП. Про результати ревізії поінформовано прокуратуру Оболонського району Києва.