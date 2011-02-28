На Житомирщині повісився підліток
У багатодітній родині
У селі Новини Червоноармійського району Житомирської області повісився восьмикласник місцевої середньої школи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в УМВС України в Житомирській області.
Трагедія сталася 20 лютого цього року. Саме тоді до Червоноармійського райвідділу міліції обласного УМВС надійшло повідомлення про трагедію, яка сталася вдома у багатодітній родині.
На місце події виїхали правоохоронці, невдовзі фахівці призначили судово-медичну експертизу.
Наразі міліція проводить перевірку обставин трагічного випадку. Правоохоронці розглядають кілька версій трагедії, в тому числі й конфлікт з однокласниками.
За результатом судебно-медичної експертизи буде прийнято рішення щодо порушення кримінальної справи відповідно до чинного законодавства.