Судитимуть медсестру за вибух балона в дитячому садку

Прокуратура Дніпровського району Херсона направила до суду справу з обвинувальним висновком стосовно медсестри Херсонського спеціального дитячого садку №8, у якому в листопаді минулого року стався вибух кисневого балона.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Херсонської області.

Згідно з повідомленням, слідством встановлено, що 16 листопада 2010 року медсестра, перебуваючи в одному із службових приміщень дитячого садку, "грубо порушуючи вимоги законодавства про охорону праці, не переконавшись у справності приладу для приготування кисневого коктейлю, у присутності дітей приступила до приготування кисневої пінки".

У результаті, як з`ясувало слідство, через "нещільне з`єднання вентиля з редуктором кисневого апарату виникло горіння кисневого апарату, внаслідок чого діти зазнали тілесних ушкоджень від вогню".

Медсестру обвинувачують у здійсненні злочину за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою), максимальний термін покарання за якою - 8 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 16 листопада близько 11.00 у дитячому садку №8 у Херсоні стався вибух апарату для приготування кисневих коктейлів. У результаті НП постраждали двоє 4-річних дітей, а також медсестра, яка готувала кисневий коктейль.