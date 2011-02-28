14-річна школярка організувала своє викрадення

У Донецькій області міліція міста Краматорська затримала 14-річну школярку, яка організувала власне «викрадання».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі міськвідділу Краматорська міліції з посиланням на інформацію виконувача обов`язків першого заступника начальника міськвідділу, майора міліції Віктора ГОРБАТЕНКОВА.

За його словами, дівчинка напередодні вдень пішла з дому, сказавши батькам, що йде в майстерню з ремонту взуття, але додому так і не повернулася. Стурбовані довгою відсутністю дочки, батьки почали телефонувати їй, телефонували її подругам – безрезультатно, самостійний пошук результату не дав. І батьки повідомили в міліцію про зникнення дочки.

«У розшуку школярки було задіяно максимальну кількість співробітників місцевої міліції, відпрацьовувалися всілякі версії», - відзначив В.ГОРБАТЕНКОВ.

Він розповів, що, через деякий час дочка сама подзвонила і заявила, що її закрили і не випускають, і якщо батьки хочуть, аби з нею все було добре, треба заплатити викуп у розмірі 3 тисяч гривень.

Пізніше з її телефону надійшло SMS-повідомлення, в якому було названо місце, куди потрібно принести гроші, ним виявилася звичайна труба на шкільному подвір’ї.

У визначений час батьки дівчинки поклали необхідну суму у так званий «тайник», а оперативники, які стежили за всім цим, почали чекати, хто прийде за «викупом». Через деякий час на шкільному дворі з`явилася «викрадена» дочка з подружкою. «Коли дівчатка забирали пакет з грішми, то побачили перед собою не тільки батьків «викраденої», а й співробітників міліції», - повідомив В.ГОРБАТЕНКОВ, додавши, що, «як виявилось, 3 тис. грн. потрібно було школярці для придбання косметики і відвідування інтернет-клубів».

«Цей вчинок не минув марно для її батьків. Щодо них було складено протокол за ст.184 КУпАП - невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов`язків з виховання дітей», - підсумував правоохоронець.