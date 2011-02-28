Лікар Восканян, що вивіз пацієнтів на кладовище помирати, голодує

Артур Восканян Скандальний київський лікар Артур Восканян в СІЗО на знак протесту проти свого арешту відмовився від їжі. У міліції пообіцяли годувати затриманого силоміць.

Нагадаємо, Восканяну, який вивіз на мороз п`ятьох пацієнтів без певного місця проживання і залишив їх біля кладовища у Вишгороді (одна жінка померла), обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту на два місяці. Проти нього порушено кримінальну справу, Восканяну може загрожувати до 8 років в`язниці.

Як розповіли "Сегодня" у міліції, оголосив голодування Восканян відразу як дізнався, що його затримання продовжили. "Він вважає, що це несправедливо", - сказало джерело. Але оскільки голодування ув`язнені оголошують регулярно, лікарю це нічого не дасть.

"Якщо виникне загроза життю, годуватимуть силоміць", - зазначили у міліції. Застосувати до підозрюваного арешт до суду вирішили тому що, на його думку, є ймовірність, що Восканян може тиснути на слідство і свідків.

Нагадаємо, днями російський чиновник, мер Чити Анатолій Михальов пожартував, що вважає за потрібне боротися з бомжами, відстрілюючи їх, проте немає таких повноважень.

Про безхатчинків мера запитав депутат від КПРФ, який порівняв їх з пролісками, які навесні виходять на вулиці міста. Мерові поставили запитання "як вирішує цю проблему адміністрація"?.

"На жаль, ми не маємо ліцензії на відстріл бомжів", - невдало пожартував Михальов, додавши, що інших законних способів впоратися з ними немає.

ru.tsn.ua