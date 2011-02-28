Сумщина: затверджено програму боротьби з раком

13:34, 28 лютого 2011
Новини регіонів
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Реалізація відбуватиметься у два етапи

Депутати Сумської обласної ради затвердили регіональну програму боротьби з онкологічними захворюваннями.

Як передає кореспондент УНІАН, документ було затверджено на сесії облради 25 лютого.

Програма розрахована на період до 2016 року. Її метою є підвищення ефективності роботи із профілактики онкозахворювань.

Реалізація програми відбуватиметься у два етапи.

«На першому етапі - 2011-2013 роки - передбачається створення в області матеріально-технічної бази закладів, що надають онкологічну допомогу хворим, та досягнення рівня виявлення злоякісних новоутворень І-ІІ стадій до 53,5% від кількості осіб, які вперше захворіли. Під час другого етапу - 2014-2016 роки - ми плануємо збільшити рівень виявлення злоякісних новоутворень І-ІІ стадій до 56% та зменшити рівень смертності онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу, до 32%", - зазначив начальник обласного управління охорони здоров’я Петро ПАВЛЮК.

За його словами, загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, становить 109 млн. грн.

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