Миколаївщина: розпилення червоного шламу майже припинилося

За інформацією Державної екологічної інспекції в Миколаївській області, станом на 27 лютого 2011 року розпиленість червоного шламу з ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» майже припинилося у зв’язку із послабленням вітру та снігом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України, спеціалістами інструментально-лабораторного контролю Інспекції відібрано проби грунту в зоні розповсюдження пилу. На адресу генерального директора ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» направлено припис щодо усунення порушень природоохоронного законодавства.

Після отримання результатів лабораторних досліджень грунтів будуть розраховані збитки, завдані навколишньому природному середовищу, та пред’явлено претензію підприємству.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня на шламосховищі № 2 Миколаївського глиноземного заводу стався масований викид в атмосферу відходів виробництва - червоного шламу, який туди складається.

Як повідомила депутат Миколаївської обласної ради Тетяна ФАБРИКОВА, до неї звернулися жителі села Прибузьке, які розповіли, що червоний пил покрив дерева й дороги, він виразно виділяється на білому снігу. Також шлам потрапив у Балабанівський ліс. Кількість червоних частинок у повітрі досягла такої концентрації, що значно погіршилася видимість, і автомобілі вимушені проїжджати по трасі з ввімкненими фарами. Дихати можна лише в респіраторах або закривши рот і ніс хустинкою.

За словами Т.ФАБРИКОВОЇ, про надзвичайну ситуацію вона поінформувала начальника обласного управління екології Сергія ЛИТВАКА і начальника Державної екологічної інспекції в Миколаївській області Віталія БАБЕНКА.