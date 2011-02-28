Дніпропетровськ: скоєно подвійне вбивство через сварку

25 лютого у Дніпропетровську через сварку навколо вартості ремонту квартири раніше засуджений 44-річний чоловік убив двох осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник ГУ МВС України у Дніпропетровській області генерал-майор міліції Віктор БАБЕНКО.

За його словами, зловмисник, який працював у будівельній бригаді, разом із 34-річним прорабом приїхав до квартири 40-річного знайомого. Під час обговорення розміру плати за ремонтні роботи між чоловіками виникла сварка, під час якої зловмисник схопив сокиру і завдав своєму знайомому смертельний удар по голові. Після цього він убив прораба як свідка злочину.

З метою приховати подвійне вбивство підозрюваний у ванній кімнаті за допомогою сокири і ножа розчленив тіла, поскладав їх у поліетиленові пакети та на автомобілі, який належав одному з убитих, відвіз їх до гаража. Після цього він перегнав автомобіль на стоянку та пішов додому, де його затримали співробітники міліції.

«Це вбивство було розкрито менш ніж за добу», - наголосив В.БАБЕНКО.

За фактом подвійного вбивства слідчим відділом Ленінського райвідділу внутрішніх справ Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.