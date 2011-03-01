Знайомство через Інтернет закінчилося смертю

У Кривому Розі чоловік убив жінку, з якою познайомився через чат музичного телеканалу, та її трирічного сина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Головного управління МВС України в Дніпропетровській області генерал-майора міліції Віктор БАБЕНКО.

За його словами, віртуальний знайомець жінки (як виявилося раніше, неодноразово засуджений) 26 лютого ввечері приїхав до неї додому в гості. Але жінка повідомила, що не бажає продовжувати з ним стосунки. В результаті сварки чоловік кухонним ножем завдав господині квартири 11 ударів.

Намагаючись приховати сліди злочину та уникнути покарання, він інсценував пограбування. Розкидав речі по квартирі, відкрив газ на плиті, увімкнув дві електричні праски, на одну з яких на кухні накидав одяг. У кімнаті, де спав син жінки, убивця склав на купу одяг на постільну білизну й підпалив її сірниками.

Як засвідчила експертиза, смерть малюка настала через отруєння чадним газом. Дорогою додому зловмисник викинув ключі від квартири, ножа, яким убив жінку, та її куртку. У подальшому всі ці речі знайшли працівники міліції та долучили до матеріалів кримінальної справи. Убивця затриманий «гарячим слідом».

За даним фактом порушено кримінальну справу за п.п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. За скоєння умисного вбивства двох осіб, одна з яких малолітня дитина, способом, небезпечним для життя багатьох людей, зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.