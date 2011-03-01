В Ужгороді через халатність лікарів загинуло немовля

Прокуратура Ужгорода порушила кримінальну справу за фактом смерті новонародженого через неналежне виконання лікарями своїх обов’язків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прокурор Ужгорода Іван ШТЕФАНЮК.

Як йдеться у його повідомленні, прокуратурою міста порушено кримінальну справу за ознаками ч.2 ст. 367 та ч.2 ст. 140 Кримінального кодексу України за фактом службової недбалості та неналежного виконання професійних обов’язків службовими особами Ужгородського міського перинатального центру .

І.ШТЕФАНЮК уточнив, що 13 січня 2011 року до прокуратури Ужгорода звернувся місцевий мешканець із заявою про те, що його дочка-породілля народжувала в перинатальному центрі й новонароджена дитина померла. «Сім’я породіллі звинуватила у смерті дитини лікарів», - додав прокурор.

За його словами, на підставі цієї заяви працівники прокуратури негайно виїхали в Ужгородський перинатальний центр і вилучили усі документи, що стосуються даного випадку. Відтак для надання пояснень до прокуратури були викликані усі причетні до цієї ситуації працівники Ужгородського пологового будинку.

Після проведення усіх необхідних перевірок, за даними прокуратури, прокурор порушив кримінальну справу за фактом смерті новонародженого.

За словами І.ШТЕФАНЮКА, під час перевірки з’ясувалося, що у 23-річної породіллі було зафіксовано діагноз «дистрес плоду». При цьому службові особи Ужгородського міського перинатального центру, нехтуючи вимогами клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги, почали проводити звичайні фізіологічні пологи замість негайного проведення кесаревого розтину. Через ускладнення при пологах лікарі здійснили оперативне втручання за допомогою вакуумекстрактора. За словами прокурора, у результаті таких дій лікарів дитина отримала черепно-мозкову травму з крововиливом у головний мозок, внаслідок чого померла.