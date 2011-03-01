У Херсоні без електрики, води та опалення залишився цілий район

У Херсоні через порив високовольтної повітряної лінії електропередач відключено 17 трансформаторних підстанцій, внаслідок чого без електропостачання залишилися будинки на вулицях Чайковського, Причальна, а також у районі Нафтогавані.

Про це УНІАН повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, внаслідок аварії також знеструмлені 2 міні-котельні, в результаті чого без тепла залишилися жителі 7 багатоквартирних двоповерхових будинків на Нафтогавані. У цьому ж районі відсутнє водопостачання будинків приватного сектора, оскільки знеструмлена водонапірна башта.

Усунути аварію планується до кінця дня 1 березня.