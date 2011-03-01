У Києві для вагітних школярок відкриють центр допомоги
11:27, 01 березня 2011Новини регіонів
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На базі притулку для дітей
У Києві відкриють перший в країні центр допомоги вагітним неповнолітнім дівчатам. Про це заявив начальник Служби у справах дітей Микола Кулеба.
Як повідомляє прес-служба Київміськадміністрації, центр буде відкритий на базі притулку для дітей Служби у справах дітей КМДА.
Повідомляється, що рішенням Київської міської ради частину приміщень притулку була передана в оренду благодійної організації «Місто щасливих дітей» для створення центру реабілітації. Зараз у приміщенні, відведеному під центр, завершена основна маса ремонтних робіт, залишається виконати лише обробку. Зараз в приміщенні притулку встановлена нова, сучасна система опалення та сучасне сантехнічне обладнання.
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