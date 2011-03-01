Запорізька єпархія збиратиме кошти онкохворим дітям

Запорізька єпархія УПЦ МП проведе благодійний телемарафон з метою збору коштів для дітей з онкозахворюваннями.

Як повідомив архієпископ Запорізький і Мелітопольський ЛУКА під час відвідування Запорізького Центру переливання крові, "благодійний телемарафон зі збору коштів для відділення дитячої онкогематології", планується провести у період Великодніх свят".

У рамках цього проекту, Запорізька єпархія УПЦ МП також закликатиме запорожців до донорської здачі крові на допомогу хворим дітям.

"На відміну від релігійних сект, Православна Церква стверджує, що донорство крові є справою милосердя і любові до ближнього, яка може врятувати чиєсь життя. І напередодні Великого Поста, коли сам Господь нагадує нам про необхідність набуття чеснот для порятунку своєї безсмертної душі, православні християни можуть виконати заповідь Христову, зокрема, і своїм донорством крові. Ті ж релігійні організації, які пропагують у християнському суспільстві на підставі свого мінливого і викривленого тлумачення Священного Письма, що переливання крові суперечить Біблії, вводять людей у страшну оману і сприяють тяжкому гріху людиновбивства", - пояснив архієпископ.