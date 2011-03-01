Губернатор Хмельниччини закликав громадян "стукати" на лікарів

Голова Хмельницької обласної держадміністрації Василь ЯДУХА закликає жителів області повідомляти йому про факти вимагання лікарями хабарів.

Про це він повідомив кореспондента УНІАН.

“Вкотре звертаюся до людей: пишіть мені особисто листи, телефонуйте, дайте бодай одне прізвище, хто давав і вимагав хабара”, - наголосив він.

Голова ОДА зазначив, що доручив усім колективом медичних установ області розробити відповідні заходи боротьби з хабарництвом.

“Наші люди бідні та сині. Треба їх любити та допомагати їм”, - сказав він.

В.ЯДУХА додав, що найбільше скарг отримує на роботу персоналу Хмельницької обласної лікарні.