Населення Сумщини за рік скоротилося на 11 тис. осіб

Чисельність населення Сумської області, за оцінкою на 1 січня 2011 р., становила 1161,5 тис. осіб, з них міських жителів - 783,0 тис. осіб (67,4%), сільських - 378,5 тис. осіб (32,6%).

За 2010 р. населення області скоротилося на 10,8 тисячі осіб. Основною причиною цього зменшення є природне скорочення (перевищення кількості померлих людей над кількістю народжених). Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики в Сумській області.

Усього в 2010 р. в області народилося 10 тис. 360 дітей, що на 321 дитину менше, ніж у 2009 р. Показник народжуваності зменшився порівняно з 2009 р. з 9,1 до 8,9 новонароджених на 1000 жителів. Зростання показника народжуваності порівняно з 2009 р. спостерігалося в м. Шостка, Ромни і 10 районах області. Найбільше зростання народжуваності спостерігалося в м. Конотоп (з 7,3 до 8,7 на 1000 жителів), Охтирському (з 7,7 до 8,9), Липоводолинському (з 7,5 до 8,6) районах.

Високими показники народжуваності в 2010 р. були у Ромнах (10,3 новонароджених на 1000 жителів), Лебедині і Краснопольському районі (по 10,2), Сумах (10,0); найнижчі - у Великописаревському (7,2), Недригайлівському, (7,4), Глухівському (7,5) районах.

Кількість померлих по області в 2010 р. становила 20 тис. 146 осіб, що на 1014 осіб менше, ніж у 2009 р.; показник смертності населення зменшився з 18,0 померлих на 1000 жителів у 2009 р. до 17,3 у 2010 р. Найбільше зниження смертності спостерігалося в Тростянецькому (з 21,7 до 18,9 на 1000 жителів), Недригайлівському (з 23,3 до 20,9), Шосткінському (з 25,5 до 23,0) районах. Зростання показника смертності населення спостерігалося в Середино-Будському районі (з 19,8 до 21,2 на 1000 жителів), Конотопі (з 13,5 до 13,7), Липоводолинському (з 20,8 до 21,0) і Білопольському (з 19,8 до 19,9) районах.

Водночас у 2010 р. органами державної реєстрації актів громадянського стану Сумської області було зареєстровано 6761 шлюб і 3083 розлучення. Інтенсивність укладення шлюбів у 2010 р. порівняно з 2009 р. зменшилася з 5,9 до 5,8 на 1000 жителів.

У 2010 р. в області спостерігалося міграційне скорочення населення, яке становило 1,0 тис. осіб.