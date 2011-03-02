Запоріжжя: у СІЗО та в'язницях не вистачає медиків

У Запорізькій області в слідчих ізоляторах (СІЗО), ізоляторах тимчасового тримання (ІТТ) і виправних установах не вистачає медичного персоналу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, цей факт було виявлено в ході перевірки органами прокуратури дотримання вимог законодавства щодо медико-санітарного забезпечення осіб у місцях і установах застосування заходів примусового характеру, попереднього утримання та виконання покарань.

"Прокурорськими перевірками, проведеними цього року, виявлено низку порушень. Так, в ізоляторах тимчасового тримання Гуляйпільського, Кам’янко-Дніпровського, Куйбишевського та Михайлівського райвідділів міліції посади фельдшерів не передбачені, а в ІТТ Запорізького міського управління внутрішніх справ, Пологівського райвідділу та Мелітопольського міськвідділу міліції посади передбачені, але не укомплектовані", - повідомили в прес-службі.

Найбільш складна ситуація, за даними Запорізької облпрокуратури, на сьогоднішній день у цьому плані в Кам’янській виправній колонії № 101.

"У Кам’янській виправній колонії № 101 за наявності 235 наркотично залежних і 213 алкогольно-залежних засуджених, відсутні лікар-нарколог і психіатр, що фактично робить неможливим їхнє примусове лікування", - констатували в прокуратурі.