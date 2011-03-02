У Бердянську без води залишився пологовий будинок і лікарня

Вчора о 18.30 у Бердянську внаслідок виходу з ладу водопровідної засувки було тимчасово припинено водопостачання до одного з мікрорайонів.

Як повідомляє прес-служба МНС, без води залишились близько 45 п’ятиповерхових житлових будинків (до 20 тисяч мешканців), пологовий будинок, дитяча лікарня, два дитсадка і приватний сектор селища "Ліски" (близько 250 будинків). Підвіз води здійснюється цистернами КП «Міськводоканал».

До ремонтних робіт залучено дві аварійні бригади «Міськводоканалу».

Подія перебуває під контролем Головного управління МНС у Запорізькій області.