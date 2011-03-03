Рівненщина: люди загинули від отруєння чадним газом
09:51, 03 березня 2011Новини регіонів
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У житловому будинку
У Рівненській області троє осіб загинули від отруєння чадним газом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався в смт Клесів Сарненського району. Загиблих виявили у приватному житловому будинку вчора, 2 березня.
Причиною отруєння стало порушення правил експлуатації пічного опалення.
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