У Макіївці унаслідок пожежі загинула 6-річна дівчинка
11:15, 03 березня 2011Новини регіонів
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Грілися електроприладами
У Макіївці Донецької області унаслідок пожежі загинула 6-річна дівчинка.
Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України у Донецькій області.
Згідно з повідомленням, пожежа виникла у приватному житловому будинку в Радянському районі Макіївки 2 березня.
Причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладів.
До ліквідації пожежі залучалися три одиниці техніки і 8 чоловік особового складу місцевого підрозділу МНС.
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