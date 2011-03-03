У Макіївці унаслідок пожежі загинула 6-річна дівчинка

У Макіївці Донецької області унаслідок пожежі загинула 6-річна дівчинка.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України у Донецькій області.

Згідно з повідомленням, пожежа виникла у приватному житловому будинку в Радянському районі Макіївки 2 березня.

Причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладів.

До ліквідації пожежі залучалися три одиниці техніки і 8 чоловік особового складу місцевого підрозділу МНС.