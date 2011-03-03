У Житомирі повісився студент
11:45, 03 березня 2011Новини регіонів
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Правоохоронці проводять перевірку обставин трагедії
У Житомирі повісився студент одного з вищих навчальних закладів.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в УМВС України в Житомирській області.
Трагедія сталася в одному зі студентських гуртожитків.
На місце події одразу ж виїхали правоохоронці, невдовзі було призначили судово-медичну експертизу.
У даний час правоохоронці проводять перевірку обставин трагічного випадку.
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