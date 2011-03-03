У Сумах студенти провели флеш-моб проти куріння

У Сумах у рамках місячника профілактики тютюнокуріння «Мама, не пали!» близько 400 студентів п`яти сумських вишів провели флеш-моб, закликавши тим самим обрати життя без сигарет.

Як передає кореспондент УНІАН, розділившись на дві колони, молодь пройшла вулицею Соборною у напрямі площі Незалежності. Одна з команд тримала у руках відкриті парасольки, які символізували різноманітність захоплень молодої людини, не пов`язаних зі шкідливими звичками, а друга йшла паралельно, тримаючи у руках пачки з-під сигарет. На площі останні по черзі кидали у встановлене місце пачки і сигарети, відкриваючи парасольки і переходячи в групу некурящих. Так утворилася одна колона людей, яких об`єднало загальне прагнення - подолати шкідливі звички.

«Мета флеш-мобу - привернути увагу суспільства до проблеми тютюнокуріння. Особливий акцент робиться на молодь, яка повинна зробити правильний вибір, обравши здоровий спосіб життя і відмовившись від сигарет назавжди», - сказала організатор акції, директор Сумського обласного центру соціальних служб для сім`ї, дітей і молоді Тетяна ШЕВЧЕНКО.

Вона зазначила, що найближчим часом плануються нові акції з пропаганди здорового способу життя, проти туберкульозу й інших соціальних проблем.

На сьогодні це був наймасовіший флеш-моб, організований у Сумах.