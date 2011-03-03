На Волині школяр розстріляв ліцеїстів

Хлопцеві не сподобалося, як з ним розмовляли незнайомі ліцеїсти, тому він зі зброєю прийшов до їхнього навчального закладу і розстріляв їх.

У місті Любомль, що на Волині, старшокласник влаштував стрілянину з пневматичного пістолета в одному з професійних ліцеїв міста. В результаті шестеро юнаків поранено.

Школяреві не сподобалися слова ліцеїстів, яких він навіть добре й не знав. Тому він прийшов до ліцею і розстріляв їх.

Старшокласник давно перебуває на обліку в міліції, як схильний до правопорушень. Він, зокрема, був причетний до кількох крадіжок.

За фактом злісного хуліганства порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, схожа історія трапилася 14 січня в одній з вінницьких шкіл. Там учень 9-го класу відкрив стрілянину з пневматичного пістолета по своїх однолітках, деякі з котрих внаслідок цього отримали легкі поранення.

Як виявилося пізніше, хлопець перед стріляниною випив два літри пива. У результаті стрілянини двоє хлопців отримали поранення в руку, а третьому кулька від стінки відрекошетила у плече.

tsn.ua