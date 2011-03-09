На Донеччині невідомий “замінував” наркодиспансер
10:20, 09 березня 2011Новини регіонів
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У Слов’янську Донецької області вчора до міліції по спецлінії “102” зателефонував анонім і повідомив, що у приміщенні наркологічного диспансеру закладено вибухівку.
Встановлено, що це безпідставне повідомлення, з хуліганських спонукань, здійснив житель міста Красний Лиман, повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.
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